Mañana se esperan colas kilométricos en Lidl para conseguir el set atrapapolvo más barato del mercado: para la limpieza fácil de suelos duros
Con cabezal de doble articulación para limpiar en casi todos los ángulos y un práctico orificio para colgar
La vuelta a la rutina en septiembre tras las vacaciones de verano suele ponerse cuesta arriba para muchos. Decir adiós a la playa, la piscina y la montaña para volver a hacer frente a la rutina, la vuelta al trabajo o las clases no es fácil.
Además, si hemos estado fuera una temporada, regresar a casa y ponerla apunto es otra tarea añadida. Por ello, debes correr a Lidl para conseguir el completo set de mopa atrapapolvo/Toallitas de limpieza desechables.
¿Qué ofrece?
El set de mopa y paños atrapapolvo desechables tiene una longitud de 130 cm y cuenta con un mango de aluminio fácil de montar. Con cabezal de doble articulación para limpiar en casi todos los ángulos y un práctico orificio para colgar.
En cuanto a los paños atrapapolvo, es perfecto para la limpieza fácil de suelos duros. Y es que es un juego de paños secos desechables adecuados para eliminar el polvo y el pelo.
Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.
Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.
Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.
Precio
Pero, volviendo a este completo set de mopa atrapapolvo/Toallitas de limpieza desechables, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 4,49 euros haciendo clic AQUÍ.
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