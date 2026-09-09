El verano es tiempo de descanso, pero también lo es de excesos. Con las vacaciones relajamos un poco más nuestra alimentación, bebemos algo más de lo que deberíamos, hacemos menos deporte...

Por ello, es el momento de volver a cuidar lo que comemos y que acuda a Lidl para conseguir el cortador en espiral y exprimidor 2 en 1.

¿Qué ofrece?

Se trata de un artilugio ideal para la preparación de fideos de verdura y mucho más y perfecto para comidas variadas y bajas en carbohidratos. Cuenta con una abertura de llenado transparente para introducir y preparar sin esfuerzo fideos en espiral, tornados de fruta y verdura.

Tiene 3 accesorios de corte en espiral con cuchillas de acero inoxidable para linguine, tagliatelle y spaghetti y 2 conos exprimidores para cítricos de diferentes tamaños y colador integrado que recoge la pulpa y las pepitas de forma fiable.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cortador en espiral y exprimidor 2 en 1 más barato del mercado: para comidas variadas y bajas en carbohidratos / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero, volviendo al cortador en espiral y exprimidor 2 en 1, lo puedes conseguir en Lid por tan solo 27,99 euros haciendo clic AQUÍ.