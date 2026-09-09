Para hacer más llevadera la vuelta a la rutina en septiembre puedes realizar pequeños cambios en casa que ayuden a rompe con la monotonía. Uno de ellos puede ser en tu cocina, cambiando el menaje.

Por ello, debes correr a Lidl para conseguir el set de cuencos de vidrio en diferentes tamaños para guardar todo tipo de comidas de la mejor manera posible y, así, desterrar el plástico de tus recipientes.

¿Qué ofrece?

Se trata de un juego que cuenta con tapas de cierre hermético y son perfectos para conservar frescos y congelar alimentos. Además, son apilables para ahorrar espacio y resistentes a temperaturas de -20 a 70 °C.

Otro detalle que enamora de estos recipientes es que son aptos para microondas y lavavajillas.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cuencos de vidrios más baratos del mercado: en diferentes tamaños para todo tipo de comidas / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero, volviendo al set de cuencos de vidrio, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 7,99 euros haciendo cli AQUÍ.