Con la llegada de septiembre decimos adiós al relax de las vacaciones y hola a la rutina, vuelta al cole y al trabajo. También toca despedirnos del verano, ya que el otoño entrará de forma oficial el 23 de septiembre.

Así que, a partir de ese momento, pasaremos más tiempo en casa. Para que sea lo más confortable posible, debes correr a Lidl para comprar el juego de manteles y camino de mesa estampado para sorprender en tus comidas a amilaires o amigos.

¿Qué ofrece?

Se trata de un juego de manteles de material 100% poliéster reciclado con certificación GRS. Son 3 modelos y el cuadrado tiene unas medidas de 130 x 170 cm, mientras que el alargado, que está disponible en dos unidades, es de 50 x 150 cm.

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de tres de mantel y camino de mesa estampados más baratos del mercado: ideal para mesas de comedor / LIDL

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo al juego de manteles y camino de mesa con estampado, los puedes conseguir en Lidl por tan solo 3,49 euros haciendo clic AQUÍ.