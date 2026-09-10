Ahora que septiembre ya está instalado toca hacerse a la idea que el verano llega a su fin y el otoño está a punto de entrar. Una época en la que los días se van volviendo más cortos de luz y las temperaturas comienzan a bajar.

Por ello, quizá sea el momento de peprarar nuestro hogar para convertirlo en un refugio acogedor en el que pasar los días más lluviosos. Así que corre a Lidl para conseguir el sofá de 2 plazas para interior a un precio espectacular.

¿Qué ofrece?

Con este sofá lounge de 2 plazas para interior, tendrás la isla de relajación perfecta en tu salón. Ya sea para pasar horas agradables en pareja o como una superficie extragrande para tumbarte tú solo, el suave relleno garantiza la máxima comodidad y convierte rápidamente este sofá en el centro de atención de tu hogar. La amplia superficie del asiento y el relleno de alta calidad invitan a hundirse y relajarse.

Gracias a la base antideslizante, el sofá se mantiene exactamente donde quieres, incluso en suelos lisos. Este sofá lounge de 2 plazas para interior está especialmente diseñado para interiores y te ofrece una base especialmente suave y cómoda con su relleno de espuma de poliuretano de alta calidad. La funda está hecha de poliéster resistente, lo que la hace robusta y duradera para el uso diario.

Con sus generosas dimensiones de aprox. 120 x 90 x 70 cm (L x An x Al), ofrece mucho espacio, pero sigue siendo fácil de manejar con un peso de aprox. 12,6 kg. Está diseñado para ser extremadamente estable y soporta sin problemas una carga máxima de hasta aprox. 220 kg.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el sofá de dos plazas de salón para hundirse y relajarse más barato del mercado: ideal para tumbarse / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo a este sofá de 2 plazas para interior lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 164,99 euros haciendo clic AQUÍ.