Tener la casa a punto tras la vuelta de las vacaciones suele suponer una tarea tediosa acompañada de ese momento de bajón después del verano. Por ello, los pequeños cambios son necesarios para hacer que la rutina no parezca tan dura.

Así que puedes correr a Lidl para conseguir el juego de Mantel/ Caminos de mesa pack 2 que alegrará tus desayunos, comidas y cenas una vez que comience la vuelta al cole y al trabajo.

¿Qué ofrece?

Se trata de un juego fabricado con material reciclado y con impregnación. Cuenta con material superior repelente al agua gracias al acabado BIONIC-FINISH® ECO.

Y es que es un juego de alta calidad, resistente y duradero disponible en azul, y con motivo de limones o mosaico.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de tres salvamanteles de comedor más baratos del mercado: material superior que repele los líquidos / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero, volviendo al juego de Mantel/ Caminos de mesa pack 2, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 3,49 (gracias al megadescuento actual que tiene) haciendo clic AQUÍ.