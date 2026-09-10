Mañana se esperan colas kilométricas en Tiger para hacerse con la reposición de las casitas para especias que se agotaron en horas en la web

"Ahora puedes tener Dinamarca en casa". Con este reclamo y unas imágenes de las casitas de cerámica para especias Tiger, la tienda de decoración danesa, ha provocado el fenómeno viral de septiembre. Todo el mundo quiere la colección de especieros inspurados en las coloridas casas danesas. En muchas tiendas están agotadas y en la web se terminaron a las horas de ponerse a la venta. La solución: esperar a la reposición.

La pregunta que más se repite en las redes sociales de Tiger España es "¿Las vais a reponer?". Y es que la estética coqueta de estos especieros y su precio (un euro y medio) han conquistado a las clientas. Después, las redes sociales han hecho el resto y se cuentas por decenas los vídeos donde se muestran los diferentes modelos de casitas y cómo lucen en la cocina para guardar las especias.

"Fui a las tiendas y están agotadas yo las quiero", "espero se repongan stock que no puedo ir estos días", "necesito esas casitas, que bonitas por favor"... Y así se sueceden los mensajes de quienes se han quedado sin los especieros y esperan la reposición. Las tiendas suelen reponer dos veces por semana, una de ellas de cara al fin de semana. No es de extrañar que de cara al sábado se formen colas para hacerse con las casitas virales del momento.

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Hay quien incluso ya muestra proyectos de manualidades para hacer una pequeña estantería con un marco de Ikea y colocar estas casitas en la cocina con una función no solo práctica, sino decorativa.