Poco a poco estamos llegando a la mitad de septiembre y las vacaciones de verano son ya un bonito recuerdo para muchos. Pero, la vuelta ala rutina y al día a día no significa que no podemos descansar y disfrutar de un tiempo de relax para nosotros.

Por ello, lo mejor es que corras a Lidl para conseguir el completo juego de ropa de cama de satén de microfibra 150 x 200 cm.

¿Qué ofrece?

Se trata de un set de ropa de cama que contiene un 100 % de poliéster reciclado con certificación GRS. Calidad de microfibra suave, agradable al tacto y de secado rápido y transpirable para un clima de sueño agradable.

Además, tiene cremallera, por lo que es fácil y rápido de colocar.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los tres juegos de ropa de cama de satén de microfibra más barato del mercado: transpirable y agradable al tacto / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Noticias relacionadas

Precio

Pero, volviendo al juego de Ropa de cama de satén de microfibra 150 x 200 cm, disponible en tres colores, lo puedes conseguir por tan solo 13,99 euros haciendo clic AQUÍ.