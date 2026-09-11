Septiembre significa vuelta a la rutina y regresar a nuestra casa después de disfrutar de las vacaciones en un hotel, apartamento u otro hogar lejos del habitual. Con la próxima llegada del otoño en apenas 10 días es el momento de pasar más tiempo dentro de casa debido a las temperaturas más frescas y la lluvia más habitual.

Por ello, lo mejor es correr a Lidl para conseguir el estor plisado para ventana 100 x 130 cm que permitirá oscurecer nuestra habitación y evitar las miradas del exterior.

¿Qué ofrece?

Este es estor es perfecto como protección visual, antideslumbrante y solar, así como para decoración. Cuenta con un montaje sencillo por clip para grosores de marco de 4 a 24 mm. Este estor se caracteriza, además por un moderno aspecto texturizado "crushed" y tiene 2 rieles de guía de aluminio de alta calidad, incl. perfiles de cubierta y tiradores.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el estor plisado para ventana grande más barato del mercado: montaje sencillo por clip / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero, volviendo al estor plisado para ventana 100 x 130 cm lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 5,99 euros haciendo clic AQUÍ.