Cocinar en casa, sobre todo los días que libramos es un placer para muchos y un quebradero de cabeza para otros. Pero, es cierto, que no hay nada como la comodidad del hogar, sobre todo en el momento de la sobremesa.

Por ello, si con el otoño a la vuelta de la esquina, quieres convertirte en el perfecto anfitrión ahora que van a bajar las temperaturas, debes correr a Lidl para conseguir el mantel con lino, 140 x 240 cm.

¿Qué ofrece?

Se trata de un juego de mantel de lino que contiene un 90% de poliéster reciclado certificado por GRS y con un acabado de alta calidad y resistente. Además, es fácil de cuidar: lavable a máquina hasta 40 °C y apto para secadora.

Está disponible en color beige y también en estampado.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos manteles de lino para comedor más baratos del mercado: para mesas grandes / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo al mantel con lino, 140 x 240 cm, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 8,99 euros haciendo clic AQUÍ.