Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de tres mochilas de trabajo más baratas del mercado: para la universidad, el tiempo libre, la oficina o los viajes

Septiembre es sinónimo de vuelta a la rutina, al día a día, a las clases y al trabajo. Para muchos, las vacaciones son solo un bonito recuero, aunque para otros también es el momento de empezarla.

Pore ello, debes acudir a Lidl para conseguir tu aliado perfecto ya sea para la rutina o para desconectar. Se trata de la mochila de día a perfecta para cualquier situación

¿Qué ofrece?

Se trata de una mochila ligera para el día a día para la universidad, el tiempo libre, la oficina y los viajes, disponible como mochila universal clásica o como variante enrollable con volumen ampliado.

La mochila universal de ESMARA® ofrece una combinación inteligente de peso ligero y comodidad práctica. El forro de espuma extraíble acolcha eficazmente la espalda y se puede utilizar como cojín de asiento si es necesario, lo que proporciona una comodidad adicional sobre la marcha. Las correas de hombro ajustables hechas de cincha resistente permiten una adaptación individual a la forma del cuerpo, mientras que las asas de transporte permiten cambiar rápidamente a una función de bolso de mano. Esta construcción hace que el modelo sea ideal para el uso diario cuando se requiere un transporte flexible y comodidad en la espalda.

La mochila universal de ESMARA® ofrece una combinación inteligente de peso ligero y comodidad práctica. El forro de espuma extraíble acolcha eficazmente la espalda y se puede utilizar como cojín de asiento si es necesario, lo que proporciona una comodidad adicional sobre la marcha. Las correas de hombro ajustables hechas de cincha resistente permiten una adaptación individual a la forma del cuerpo, mientras que las asas de transporte permiten cambiar rápidamente a una función de bolso de mano. Esta construcción hace que el modelo sea ideal para el uso diario cuando se requiere un transporte flexible y comodidad en la espalda.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de tres mochilas de trabajo más baratas del mercado: para la universidad, el tiempo libre, la oficina o los viajes / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero, volviendo a esta mochila, la puedes conseguir en Lidl por tan solo 11,99 euros haciendo clic AQUÍ.