Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tostadora de ranuras extralargas para familias numerosas más barata del mercado: para tostar hasta 4 rebanadas a la vez
Cuenta con centrado variable de las rebanadas de pan para un tostado uniforme y función de descongelación para descongelar y tostar al mismo tiempo y función de recalentamiento sin tostado adicional
Septiembre es sinónimo de la vuelta a la rutina, al trabajo, al cole... Parece que la vida se acelera y el día a día se pasa de una etapa a otra corriendo por llegar: desayunos, ir al trabajo o a las clases, para a comer, más trabajo, vuelta a casa, preparar cena so la comida del día siguiente
Para facilitarte la vida, debes correr a Lidl para conseguir la tostadora de ranuras extra largas 1400 W-.
¿Qué ofrece?
Se trata un producto perfecto para tostar hasta 4 rebanadas a la vez que cuenta con soporte para panecillos integrado. Resultados de tostado óptimos gracias a los 6 niveles de tostado ajustables y al control electrónico del tueste
Cuenta con centrado variable de las rebanadas de pan para un tostado uniforme y función de descongelación para descongelar y tostar al mismo tiempo y función de recalentamiento sin tostado adicional.
Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.
Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.
Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.
Precio
Pero, volviendo a la tostadora de ranuras extra largas 1400 W. la puedes conseguir en Lidl por tan solo 21,99 euros haciendo clic AQUÍ.
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