Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de fundas de jardín más barato del mercado: para los muebles de exterior y evita que la suciedad o las hojas se adhieran a las superficies

Ya estamos en septiembre. Mes en el que toca volver al trabajo, a las clases, a la rutina, en definitiva. También nos despedimos del verano, los días cálidos y el pasar el tiempo en la terraza o el jardín. Y es que el otoño está a la vuelta de la esquina.

Por ello, debes correr a Lidl para conseguir la funda para muebles de jardín perfecta para proteger tus mesas, sillas o lo que necesitas ante las inclemencias del tiempo.

¿Qué ofrece?

La funda protectora para muebles de jardín ofrece una práctica película protectora para los muebles de exterior y evita que la suciedad o las hojas se adhieran a las superficies durante más tiempo. El material es resistente a los desgarros, repelente al agua y resistente a los rayos UV, por lo que la luz solar afecta menos a la superficie. Para el usuario, esto se traduce en una clara ventaja: menor esfuerzo de limpieza y un uso más prolongado sin un mantenimiento complejo. Las costuras procesadas y el dobladillo reforzado minimizan el riesgo de roturas, de modo que la funda protege de forma fiable incluso con un uso frecuente, combinando un peso ligero con un manejo sencillo.

La funda está disponible en tres variantes y ha sido diseñada para las dimensiones típicas de los muebles de jardín, garantizando que el ajuste sea correcto y que no queden zonas ondeantes. El cordón de ajuste permite una adaptación rápida a la forma y al tamaño, y los ojales estables en el dobladillo proporcionan una fijación adicional. Gracias a los diferentes números de ojales según la variante, la sujeción se adapta específicamente a los conjuntos de asientos, los sillones de respaldo alto y el banco de 3 plazas. De este modo, se reduce el riesgo de que el viento despegue la cubierta y los muebles permanecen protegidos incluso con climatología cambiante.

La funda se puede limpiar con un paño húmedo; se deben evitar los productos de limpieza agresivos para proteger el revestimiento. Su bajo peso facilita quitarla y guardarla durante las estaciones de menor uso. Importante: cubrir únicamente muebles que ya no estén calientes, ya que el calor puede dañar el revestimiento. Las claras instrucciones y la robusta confección garantizan que tengas que invertir poco tiempo al utilizar la funda y que los muebles se mantengan en buen estado durante más tiempo.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de fundas de jardín más barato del mercado: para los muebles de exterior y evita que la suciedad o las hojas se adhieran a las superficies / lidl

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero, volviendo a la funda para muebles de jardín, la puedes conseguir en Lidl por tan solo 2,99 euros haciendo clic AQUÍ.