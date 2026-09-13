Con la llegada de septiembre toca poner la cosa en orden para que la vuelta a la rutina se a menos dura. Y es que este mes es tiempo de regreso: a la escuela, al trabajo, a la rutina, en definitva.

También toca despedirse del verano y decirle hora al otoño, ala baja de las temperaturas y al tiempo más inestables. Y es que en esta época pasamos más tiempo dentro de casa. Por ello, debes correr a Lidl para conseguir la cortina, juego de 2, 135 x 245 cm.

¿Qué ofrece?

Se trata de un juego de cortinas con una decoración elegante para la sala de estar y el dormitorio. Tejido ligero: translúcido y con una caída suave. además, este juego de cortinas cuenta con 2 opciones de suspensión: barra o riel para cortinas.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de dos cortinas de lujo estilo hotel para el salón: translúcido y con una caída suave / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero, volviendo a este cortina, juego de 2, 135 x 245 cm, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 16,99 euros haciendo clic AQUÍ.