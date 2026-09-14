En unos días llega el otoño. Toca despedirse del verano , los días soleados y largo y las altas temperaturas. Durante esta estación son muchos los que ya comienzan a realizar el cambio de armario para guardar vestidos, camisetas, pantalones cortos y ropa más ligera y sacar los abrigos, jerséis y otras prendas que combatan el frío y la lluvia.

Lo mismo curre con la ropa de cama. Por ello, debes correr a Lidl para conseguir el juego de colchas 220 x 240 cm a un precio espectacular.

¿Qué ofrece?

Decorativa y versátil, se puede utilizar como colcha para crear un ambiente acogedor o como manta para abrigarse. Además, es fácil de cuidar y lavable a máquina a 30 °C.

Estas colchas están disponible en beige; verde y son prefectas para echarte por encima en una fría hornada y relajarte para desconectar del día a día y de la rutina.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de colchas para cama de matrimonio más baratos del mercado: se puede usar como manta para abrigarse / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo a la colcha 220 x 240 cm, la puedes conseguir en Lidl por tan solo 21,99 euros haciendo clic AQUÍ.