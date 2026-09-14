En unas semanas ya estaremos en otoño, una estación que nos invita a pasar más tiempo en casa por las inclemencias del tiempo, así como la bajada de temperaturas.

Por ello, aun estás a tiempo de convertir tu hogar en un refugio de relax y desconexión. Así que no dudes en correr a Lidl para conseguir el elegante juego de cojines estilo hotel que no solo te resultará de lo más agradable, sino que dará un toque distintivo a tu salón o comedor.

¿Qué ofrece?

Se trata de un juego completo de cojín , 45 x 45 suave y decorativo para el sofá y el sillón que combina comodidad y un acento visual en el salón. Cuenta con un relleno suave de fibras de poliéster.

Está disponible en tres tonalidades diferentes de marrón.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el elegante juego de tres cojines decorativos para sofá y sillón estilo hotel más baratos del mercado: combina comodidad y un acento visual en el salón / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo al completo juego de cojines para salón, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 4,99 euros haciendo clic AQUÍ.