Recuperar la rutina en casa tras las vacaciones de verano suele ser un momento de lo más difícil para muchos. Desconectar del verano y las vacaciones para comenzar otra vez en la rutina de la vuelta al trabajo o a las clases se puede poner cuesta arriba.

Por ello, una forma de que nos ea tan duro es hacer pequeños cambios en cosas cotidianas. Un ejemplo de ello es correr a Lidl para conseguir el juego de cubos de basura, 3 piezas.

¿Qué ofrece?

Se trata de un juego de contenedores robustos con tapa extraíble y solapa con bloqueo que es ideal para la separación de residuos en combinación con otros recipientes de esta serie. Apilables ahorrando espacio dado que la abertura de inserción sigue siendo accesible.

Incluye 12 pegatinas con símbolos de reciclaje.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el juego de cubos basuras que no deja el suelo mojado: con tapa extraíble y solapa con bloqueo / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero, volviendo a este juego de cubos de basura para cocina, los puedes conseguir en Lidl por tan solo 17,99 euros haciendo clic AQUÍ.