Las vacaciones de verano ya son un bonito recuerdo para muchos y, ahora que estamos en septiembre, es el momento de pensar en el otoño. Una época en la que estamos más en el interior de casa debido a las bajadas de las temperaturas y las inclemencias del tiempo.

Por ello, pasamos más tiempo dentro de nuestra casa. Así que puede que haya llegado el momento de aprovechar esta estación para sacar el manitas que llevamos dentro gracias a la herramienta multifunción inalámbrica de 20 V que ofrece Lidl.

¿Qué ofrece?

Tecnología de oscilación versátil para serrar, cortar, raspar y lijar y perfecta para trabajar madera, metal, plástico y mucho más. Cuenta con un sistema de cambio rápido sin herramientas y las herramientas se pueden colocar en varias direcciones de trabajo.

Además, tiene adaptador acoplable para la aspiración de polvo externa y empuñadura suave antideslizante.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la herramienta multifunción de mano para serrar, cortar, raspar y lijar más barata del mercado: para trabajar madera, metal, plástico y mucho más / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero, volviendo a la herramienta multifunción inalámbrica de 20 V, la puedes conseguir en Lidl por tan solo 24,99 euros haciendo clic AQUÍ.