Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de almohadas premium más baratas de l mercado: viscoelástica 3en1 ofrece un sistema de relleno modular

El verano es tiempo de desconectar, relajarse y desconectar. Pero es verdad que ese momento ya parece un bonito recuerdo para muchos que han tenido que volver a la rutina este septiembre y a la realidad del día a día.

Pero, eso no significa que no podamos descansar por la noche y dormir de la forma más plácida posible. Por ello debes correr a Lidl para conseguir el juego de almohada Premium, 35 x 75 x 12 cm que te ayudará a conculiar el sueño lo antes posible.

¿Qué ofrece?

La almohada viscoelástica 3en1 ofrece un sistema de relleno modular que adapta la altura y la firmeza de la almohada a las preferencias personales. Tres elementos de relleno extraíbles por separado permiten una adaptación rápida para personas que duermen boca arriba, de lado o boca abajo, garantizando así un soporte cervical uniforme y una postura de descanso relajada. La construcción modular reduce los puntos de presión y apoya la columna vertebral de forma natural, sin necesidad de accesorios complejos.

En el núcleo, los elementos combinan espuma fría de gel (aprox. 4 cm, aprox. 40 kg/m³), un acolchado suave de 3 cámaras de guata de poliéster (aprox. 4 cm) y una espuma viscoelástica (aprox. 4 cm, aprox. 30 kg/m³). La espuma fría de gel estabiliza de forma puntual, la guata de poliéster proporciona una sensación de descanso suave y la viscoelástica se adapta a la forma de la cabeza. Esta combinación de materiales permite un soporte específico al tiempo que mejora la circulación del aire gracias al acolchado climatizador.

La funda de doble tela de alta calidad es desenfundable y lavable a máquina hasta 40 °C, lo que simplifica el cuidado diario. Atención: Solo la funda es lavable; las almohadas interiores no deben secarse en la secadora ni plancharse. La almohada es compatible con fundas comunes de tamaño 40 x 80 cm, por lo que el cambio de la funda es rápido y se mantiene el estilo individual. La funda de doble tela de alta calidad es desenfundable y lavable a máquina hasta 40 °C, lo que simplifica el cuidado diario. Atención: Solo la funda es lavable; las almohadas interiores no deben secarse en la secadora ni plancharse. La almohada es compatible con fundas comunes de tamaño 40 x 80 cm, por lo que el cambio de la funda es rápido y se mantiene el estilo individual.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de almohadas premium más baratas de l mercado: viscoelástica 3en1 ofrece un sistema de relleno modular / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo al juego de almohada Premium, 35 x 75 x 12 cm lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 19,99 euros haciendo clic AQUÍ.