El verano encara sus últimos días. Toca decir adiós poco a poco al calor, a los días que se alargan a pasar tanto tiempo en el exterior... La terraza y el jardín han sido durante estos meses el epicentro de los planes caseros para muchos, pero, con la llegada del mal tiempo, la lluvia y el frío, estas zonas de la casa quedan un poco más 'abandonadas'.

Para que estén perfectas una vez que comiences a retirarte hacia el interior de tu hogar, debes correr a Lidl par a conseguir la Hidrolimpiadora »PHD 110 H3«.

¿Qué ofrece?

Es ideal para la limpieza potente de vehículos, fachadas y superficies exteriores como terrazas, caminos o entradas. Cuenta con una boquilla estándar con ángulo de pulverización de 30° y un sistema de arranque y parada automática que ahorra energía: el motor solo funciona al presionar la empuñadura de la pistola.

Es perfecta por su limpieza especialmente económica gracias al bajo consumo de agua – hasta un 89 % de ahorro de agua. Además, es segura gracias a su empuñadura de pistola ergonómica con seguro para niños.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para la limpiadora de agua para terraza y jardín perfecta para dejarlo listo para el otoño más barata: iIdeal para la limpieza potente, también de coches / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo a la potente Hidrolimpiadora »PHD 110 H3«, la puedes conseguir en Lidl por tan solo 47,99 euros haciendo clic AQUÍ.