Ya estamos a mitad de septiembre lo que significa dos cosas: que el verano está apunto de decirnos adiós y que vuelve el frío y el tiempo más inestable con la entrada del otoño en apenas una semana.

Por ello, es el momento de acondicionar nuestro hogar para pasar ratos relajantes y acogedores dentro. Así que corre cuanto antes a Lidl para conseguir la manta de felpa 130x170cm.

¿Qué orfece?

Se trata de una manta fabricada con material reciclado de un tejido suave y cálido. El tamaño es de 130 x 170 y está disponible en tres colores: gris oscuro, beige claro con detalles de soles y marrón oscuro con detalles de pinos.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la manta suave y cálida de hotel más barata del mercado: para el salón y el sofá / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero, volviendo a la manta de felpa 130x170cm, la puedes conseguir en Lidl por tan solo 12,99 euros haciendo clic AQUÍ.