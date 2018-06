Fran Pasapalabra prepara su pronta vuelta al programa de Telecinco

Colgó una foto en redes sociales y todos sus seguidores se vinieron arriba. Fran González, el crack asturiano de Pasapalabra, ya sueña con volver al programa de Telecinco en el que se ha hecho un hueco en el corazón de todos los espectadores. Pero aún le queda tiempo.

Hace semanas Fran González tuvo que dejar el concurso de Telecinco por "motivos familiares". Y lo hizo cuando estaba en la cresta de la ola. Llevaba decenas de programas y varios días se había quedado a sólo una respuesta de ganar el bote. Pero tuvo que dejarlo. Con la idea, eso sí, de volver algún día.

Su salida provocó cientos de reacciones. Sus fans lo echaban de menos y lo manifestaban en redes sociales.

La vuelta de Fran González podría estar cerca. El propio concursante subió hace días una foto en redes sociales en donde se le ve con varios famosos de los que participan en Pasapalabra. Un gesto que muchos interpretaron como un aviso de su vuelta que parece cada vez más cercana. "Me llamarán porque tuve que abandonar por una causa de fuerza mayor", señaló hace días González en conversación con este periódico haciendo hincapié en que "va todo mejor" y asegurando que se encuentra "animado".

No es la primera vez que González lanza un mensaje extraño en redes sociales. Hace unos días puso un texto en asturiano que muchos malinterpretaron. No hay que olvidar que González tiene seguidores en todos los rincones de España.

Cuando vuelva Fran tendrá que pasar por la silla azul del programa. Habrá perdido todos sus privilegios pero tendrá, eso seguro, el favor de su público. Sus fans llegaron incluso a insinuar que las preguntas que le hacían a Fran eran más difíciles que al resto de los concursantes. ¿Lo bueno de la ausencia? Que Fran va a volver más preparado que nunca.



Salud

Y es que el propio González confesó en su día en una entrevista en este periódico que llevaba años viendo los programas de Pasapalabra en directo o grabados. Y que se estudiaba y se leía el diccionario aunque, evidentemente, "nunca puedes saber lo que te va a tocar". En cuanto vuelva a Pasapalabra Fran estará más preparado que nunca y puede que incluso gane el rosco. Hacerse con el bote del programa es su gran sueño, asegura, para poder pagarle los estudios a sus sobrinos. Y es que González quiere invertir todo el dinero en ayudar a los suyos. A la vida sólo le pide "tener salud que es lo más importante".

Estos días Telecinco no emite Pasapalabra por el Mundial de fútbol debido a la emisión de partidos de fútbol a las ocho de la tarde.