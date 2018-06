La gabardina que contesta a la de Melania Trump

El ingenio y la oportunidad han traído la fortuna a la firma de ropa Wildfang. Después de que Melania Trump incendiase las redes tras lucir una gabardina de Zara con el mensaje "I really don't care. Do u?" ("Realmente no me importa. ¿Y a ti?") estampado en la espalda, durante su visita a un albergue para niños inmigrantes en Texas, la compañía lanzó su propia chaqueta con un mensaje de réplica: "I really care. Don't U?" ("Realmente me importa. ¿A tí no?". La chaqueta se agotó en unas pocas horas. Wildfang anunció en Instagram que la totalidad de los ingresos se destinará a una organización sin ánimo de lucro que lucha por poner fin a la separación familiar en la frontera entre Estados Unidos y México.