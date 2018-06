Raquel del Rosario llora la muerte de su cuñado, el actor Edu del Prado

Raquel del Rosario llora la muerte de la pareja de su hermano, el actor, cantante y bailarín de "UPA Dance" Edu del Prado, que falleció el sábado a los 40 años a causa de una neumonía mal curada.

La cantante del grupo "El Sueño de Morfeo" y exesposa del piloto asturiano de Fórmula 1 Fernando Alonso, mostró en su cuenta de Instagram su desolación: "Ahora Edu está en otro lugar, y aunque una entiende que es un viaje corto y que no es el final, no puedo evitar que el corazón se me rompa un poquito hoy. Gracias Edu, sigue brillando. Feliz vuelo. Te queremos", escribió junto a una foto de su hermano mayor Misael y su marido.

Del Prado saltó a la fama por su participación en la serie "Un paso adelante", de Antena 3, en la que participaron actores y actrices como Mónica Cruz, Beatriz Luengo, Miguel Ángel Muñoz o Pablo Puyol. Muchos de ellos también dedicaron unas palabras al artista a través de las redes sociales.

El cantante fallecido también participó en la versión francesa de "La Voz", en 2014, y en La Academia Bicentenario de México, en 2010. Los musicales fue uno de los géneros donde tuvo más presencia. Participó en "La magia de Broadway", junto a Marta Sánchez, en "Grease", "Notre Dame", "Peter Pan" o "Cats".