El hijo de Woody Allen: "La que abusaba era mi madre"

El hijo de Woody Allen y Mia Farrow, Moses Farrow, sale en defensa de su padre ante quienes lo acusan de un supuesto caso de abuso sexual a su hermana, Dylan Farrow. "La que abusaba era mi madre", comenta en una publicación en su blog.

"Soy una persona reservada y no me interesa la atención pública". Con estas palabras comienza Moses la carta en la que defiende a su padre, el cineasta Woody Allen. Asegura que no podía quedarse "callado mientras condenan a mi padre por un crimen que no cometió". Cree también que es Farroz la que "debería enfrentarse" al juicio paralelo que sufre su padre.

"Estuve presente ante todo lo que sucedió en nuestra casa antes, durante y después del supuesto acontecimiento. Ahora que la histeria pública de comienzos de este año se ha apagado un poco y tengo algo de esperanza de que la verdad pueda ser escuchada, quiero compartir mi historia", comenta en su misiva.

A ojos de Farrow, todo comenzó tras hacerse pública la noticia de que Woody y Soon-Yi estaban saliendo: "Todo cambió. Mi madre insistió en que sacáramos a los dos de nuestras vidas, y no tuvimos otra opción que aceptarlo". Recuerda como su madre les hacía creer que el cineasta era "malvado", "un monstruo".

"La realidad era muy diferente", apunta Farrow. Hoy tiene 40 años y su visión no es la misma que entonces.

El hijo de Woody desmonta el testimonio de su hermana al asegurar que no tenía ningún tren eléctrico, haciendo referencia al detallado testimonio de su hermana Dylan en una carta abierta en "The New York Times" sobre el supuesto abuso. "Me dijo que me tumbara boca abajo y jugara con el tren eléctrico de mi hermano. Entonces abusó sexualmente de mí. Me habló mientras lo hacía, susurrando que era una buena chica, que era nuestro secreto, prometiéndome que iríamos a París y sería una estrella en sus películas. Recuerdo mirar fijamente el tren de juguete, centrándome en cómo daba vueltas por el ático. A día de hoy, me cuesta mirar trenes eléctricos", decía la carta.

Su hermano desmiente la existencia de este tren eléctrico. Y así lo cuenta en su carta: "No había ningún tren eléctrico. De hecho, no había manera de que los niños pudieran jugar ahí arriba. Era una buhardilla inacabada. La idea de que ese espacio pudiera haber albergado un tren eléctrico operativo, que daba vueltas alrededor del ático, es ridícula. Además, ese día, al final de la tarde, mi madre volvió con Casey y sus adoptados más nuevos. No hubo quejas de las niñeras, y nada raro en el comportamiento de Dylan", recuerda.

Para Moses Farrow es hora de que se acabe el "castigo" de su padre, que justicia en que el cineasta sólo ha sido acusado una vez y por "una pareja enfurecida en mitad de unas negociaciones beligerantes por una custodia".