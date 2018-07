El director de cine chileno Nicolás López, acusado de acoso

El reconocido director de cine chileno Nicolás López, fue acusado de acoso sexual y propuestas indebidas por ocho actrices y modelos que lo denunciaron en un reportaje difundido por una revista.

Sobre López, conocido por sus películas de corte humorístico, se cierne la acusación de varias modelos y actrices que acusan al director de convocar castings o reuniones de trabajo en la productora o en su casa donde les proponía tener relaciones sexuales a cambio de trabajo.

"Proyectó en una pantalla gigante un vídeo de una famosa chilena de la televisión teniendo sexo con él. Ante mi mirada de 'shock' me explicó que todas las actrices tenían que hacer este tipo de cosas para demostrar que eran buenas", denunció la actriz y periodista Daniela Ginestar, en la revista "Sábado", del diario "El Mercurio".

Ginestar relató que el director de 35 años también se "masturbó" frente a ella. "Tuve la reacción de escapar, pero me dijo que si yo me impactaba con esas cosas, entonces que me dedicara a otra cosa", agregó.

Otras actrices lo acusan de forzarlas a besarlo y de hacerles propuestas sexuales durante festivales de cine, fiestas o incluso reuniones de trabajo.

"Pensé que solo íbamos a hablar de trabajo, pero la situación terminó siendo sumamente incómoda. Me dijo, literalmente, si me podía agarrar la teta", cuenta Josefina Montaner, una reconocida actriz y modelo.

López negó los hechos y aseveró que "hay muchos chistes, cosas que uno ha dicho. Soy soltero y he vivido distintas situaciones pero ninguna que pueda decir que sea grave o delictual afortunadamente".

El cineasta se hizo famoso por sus películas cómicas. En 2006 dirigió "Santos", protagonizada por las estrellas españolas Elsa Pataky y Javier Gutiérrez. La plataforma Netflix ya revisa los contratos con López, tras las denuncias de acoso.