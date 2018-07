El mensaje de Edurne a De Gea que causa indignación

Después de la eliminación de España en el Mundial el pasado domingo, los ánimos de la afición estaban por los suelos. Las críticas no tardaron en llegar. Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha sido blanco de ellas, pero no el único, el portero de la selección De Gea se ha llevado otra gran parte.



Su novia, Edurne, publicó un vídeo acompañado de un tweet para intentar animar a su pareja pero su mensaje causó el efecto contrario en las redes. "Desde Rusia grito: '¡Vamos España!' De Gea the best" a lo que aparecieron comentarios como "Ya te podías haber llevado a tu novio de vacaciones, que cosa más mala", entre otros.