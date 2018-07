"Cada vez hay más modelos negros", celebra André Leon

Un joven negro, nacido en el sur de Estados Unidos, en 1949, y en el marco de una familia humilde. Con esta ficha, pronosticar que André Leon Talley se convertiría en uno de los personajes más importantes de la moda parece una fantasía solo apta para un guión de Hollywood. Por eso, no es de extrañar que el exeditor de la edición americana de la revista Vogue haya decidido contar su historia en un documental, "The Gospel According to André" (El Evangelio según André), que presentó esta semana en Barcelona, en el marco de la pasarela 080 Barcelona Fashion.

"Cada vez hay más modelos transgénero, negros o `curvy' en las portadas y pasarelas porque la cultura evoluciona hacia la diversidad y la moda no puede ser una excepción", aseguró. Lo dijo esbozando una sonrisa, ya que él siempre ha luchado desde su posición contra la discriminación en el sector. "Mi documental habla de eso, habla de mi vida, de la historia de una persona negra del sur de Estados Unidos que sobrevive en un mundo como el de la moda y lo hace con toda la gracia y la dignidad", afirmó.

Criado, e influenciado de por vida, por su abuela, Leon Talley entró en el mundo de la moda como periodista de una revista local, pero su gran salto llegó de la mano de Diana Vreeland, redactora jefe de Vogue, que lo convirtió en su asistente al poco de conocerlo. "Junto con mi abuela, ella es mi gran referente", asegura.

Tras la proyección del documental, Leon participó en un coloquio con la actriz Rossy de Palma o la diseñadora Teresa Helbig y auguró que a la moda es eterna.