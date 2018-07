El humorista Miki Nadal, denunciado por su suegra

Miki Nadal no pasa por su mejor momento. El humorista, que en la actualidad trabaja en el programa "Zapeando", está enfrentado con su suegra. La madre de su mujer, Carola Escánez, denunció a la pareja. Dice que no le dejan ver a su nieta Carmela desde hace un año, a raíz de una fuerte discusión entre los tres que terminó por distanciarlos. La pareja se encuentra a la espera de que el juez dictamine si la abuela puede o no optar a un régimen de visitas para ver a su nieta. Los problemas con la madre de ella no resultan de ayuda para la relación de pareja de Nadal y Escánez, a los que la prensa del corazón les atribuyen una crisis desde hace tiempo.