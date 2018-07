Muere el cineasta Claude Lanzmann, gran cronista del Holocausto

Claude Lanzmann, director de la aclamada "Shoah" (1985), el documental de referencia sobre el Holocausto judío, falleció ayer a los 92 años de edad en su domicilio de París.

Nacido en 1925 en Bois-Colombes, en el seno de una familia de emigrantes judíos, con tan solo 18 años se alistó en las Juventudes Comunistas, para continuar uniéndose a la Resistencia. Tras la guerra, comenzó sus estudios de Filosofía en Tubinga (Alemania).

Algunos de sus artículos publicados en "Le Monde", llamaron la atención de Jean-Paul Sartre, quien había sido para él un referente desde que descubriera sus "Reflexiones sobre la cuestión judía". El veterano filósofo le invitaría a escribir en su revista "Les Temps Modernes". En ese entorno conoció a Simone de Beauvoir, que sería su amante algún tiempo.

Su filmografía cuenta con títulos como "Shoah", película documental de 566 minutos de duración en la que trata el horror y la muerte del Holocausto a través de los testimonios de víctimas y verdugos que salieron de él con vida. Para su realización no hizo uso de imágenes de archivo ni de recreaciones. "No hay creación auténtica sin opacidad. El creador no debe ser transparente respecto a sí mismo", afirmó. Siempre se opuso de manera determinante a las representaciones audiovisuales de la solución final. "La lista de Schindler", de Steven Spielberg, le generaba especial recelo. Le acusaba de hacer trivial el Holocausto.