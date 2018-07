Wright se desmarca de Kevin Spacey

La actriz habló por primera vez públicamente sobre su compañero en "House of Cards". "Kevin y yo nos conocíamos entre la acción y el corte y en los descansos, donde bromeábamos. No conocía al hombre". Wright quiso dejar claro que no mantenía relación con Spacey fuera del plató de rodaje. "Realmente éramos compañeros de trabajo, nunca socializamos fuera de él". Wright no se había pronunciado hasta ahora sobre su compañero, del que también destacó que, con ella, Spacey siempre fue "respetuoso y profesional".