Lara Álvarez se pone seria: "Yo no tengo novio, ¿vale?"

La presentadora asturiana Lara Álvarez desmintió en su cuenta de Instagram que tenga en la actualidad una relación sentimental con el empresario argentino Edu Blanco, después de que éste publicase el día anterior un texto acompañado de unas fotografías en las que daba a entender el noviazgo. "Hola, me voy a tomar lo que estoy leyendo en las noticias con una seriedad absoluta, que es lo que se merece. Yo no tengo novio, ¿vale?", zanjó la presentadora en un vídeo.

Blanco, por otra parte, quiso manifestarse también por medio de un vídeo para aclararse: "Lo que intentó ser un bonito mensaje de despedida en homenaje a lo que fue la historia de amor más maravillosa e importante de mi vida se malinterpretó y se transformó en una noticia antigua".

"Lara es una mujer increíble y tuve la suerte de formar parte de su vida un tiempo y sólo por ello estoy tremendamente agradecido. He aprendido y he evolucionado como persona. Me marcó para el resto de mi existencia. Solo le deseo lo que se merece, lo mejor", añadió Blanco.