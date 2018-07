El rapero de "Gorillaz" se rompe siete costillas

El cantante rapero Del the Funkee Homosapien, colaborador con el grupo "Gorillaz", se rompió siete costillas al caer del escenario en el que actuaba en Dinamarca. La fractura le perforo un lóbulo pulmonar. El líder de la banda, Damon Albarn, confesó preocupado que no se percató de la situación hasta que vio que el cantante no podía ponerse en pie.