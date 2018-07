Todo algodón y azúcar en la portada de "Hola", que pasa por ser una de las más refrescantes del verano. La revista da un amplio despliegue de los baños griegos de Cristiano Ronaldo y Georgina. Ambos navegaron y se tostaron por las costas del Peloponeso, con estancia en Kalamata, antes de irse a Turín, donde vivirán y jugará el futbolista la próxima temporada. También foto veraniega para Carolina de Mónaco, quien ha logrado reunir a su familia para disfrutar del sol mientras cuenta las horas para ser de nuevo abuela por parte de su hija Carlota. Norma Duval se apunta al tradicional posado estival, en su estilo, pero en esta ocasión va acompañada de sus sobrinas gemelas. Las "trillizas de oro" españolas posan en plan sofisticado: pese a ir en ropa de baño, más parece que se van a una fiesta en palacio. "Hola" las ha bautizado como las "tres bellezas de Tagomago". Una boda viene en camino, la de Ortega Cano, que da detalles de la fecha y el lugar. Exclusivas no faltan en "Hola", como la del primer baño de Carmen Martínez-Bordíu y su novio, o la del posado de María Zurita con su hijo Carlos. El nuevo primo segundo del Rey Felipe está en casa tras unos meses en la incubadora.

"El médico me ha dicho que no le va a pasar nada", sostiene María Teresa Campos en la portada de "Semana" en referencia a la operación de su hija Terelu. La revista avanza el "verano más complicado" de Felipe VI (Cataluña, Urdangarín?) y ha pillado a la Baronesa Thyssen con todos sus hijos en alta mar: es la primera vez que Borja, el primogénito, se reúne con sus hermanas Carmen y Sabina. Las fotos de "Semana" van en las páginas interiores. A Paz Padilla no la han pillado, sino que ella misma se hace fotos en Formentera, donde pasa las vacaciones. Una imagen suya en bañador completa la portada.

Muy parecida foto de Padilla lleva también "Diez Minutos" en su portada, donde informan que la presentadora se ha ido a Formentera sólo con su hija, de "plan para chicas". Las playas han tomado el quiosco rosa: Hugo Silva disfruta de la arena y el mar en Cádiz, mientras que Jesús Vázquez ha celebrado en Ibiza su aniversario de boda.