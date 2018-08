La modelo gijonesa Lucía Rivera, hija de la actriz Blanca Romero y el torero Cayetano Rivera, reina en las redes sociales por dos motivos bien diferentes: por un lado, por su posado en lencería negra frente al espejo de la habitación de un hotel que pronto acumuló más de 3.600 "me gusta" y, por otro, por salir al paso de quienes critican su peso, a los que reclama respeto.

Lucía Rivera se está convirtiendo en una de las modelos más codiciadas por las marcas más relevantes. Con sus más de 68.000 seguidores y viendo el contenido que publica en Instagram, muchos podrían pensar que está hecha toda una influencer, pero lo cierto es que ella no se identifica en absoluto con esta palabra.

Así lo comentó durante la presentación de un modelo de coche que amadrina: "Yo no soy influencer, soy una modelo conocida pero no soy influencer". No le gusta nada esa etiqueta y por eso quiso recalcar que, aunque se junte con muchas, ella no forma parte de esa profesión: "Sí, soy amiga de mil influencers y las sigo y copio sus looks, pero no me considero una influencer. Soy modelo, no influencer".

Lucía Rivera en su foto de Instagram con lencería negra

Pero pese a los intentos de que no se la encasille como tal, lo cierto es que cuenta con un ejército de seguidores que observan lo que hace la joven, le copian los looks y la tienen como una inspiración. De ahí que Lucía Rivera reciba mensajes de ciertas personas que la acusan de tener anorexia o de promover trastornos alimenticios a las niñas o jóvenes que la siguen y la toman como ejemplo en redes.

Éste es un tema del que ya habló en otras ocasiones, dejando claro que tiene la suerte de contar con un metabolismo rápido y tener una constitución delgada, al igual que su madre, pero eso no significa que ella padezca anorexia o que tenga intenciones de promoverla.

Rivera habló acerca de su alimentación revelando que "yo me doy mis caprichos y no me privo. Me gustaría explicar que la gente no tiene que dejar de comer para adelgazar. Dejar de comer es muy triste. Comer es importante y tener una buena alimentación sobre todo". "No puedo permitirme comerme un brownie como antes todos los días. Había dejado un tiempo el deporte porque estaba demasiado delgada, pero ahora he vuelto a hacer deporte y siento un cambio en mi mente, me hacía falta", confesó.

El exceso de críticas en torno a este asunto ha provocado que la joven estalle en redes. Por eso publicó: "Estoy un poco cansada. Creo que todos los trabajos requieren un sacrificio y nosotras tenemos que estar delgadas y en forma. Eso no significa que no comamos. Esto no da pie a que haya faltas de respeto mezcladas con problemas de salud fuertes". La modelo asturiana finalizó pidiendo respeto en mayúsculas.