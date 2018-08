Las reinas Sofía y Letizia, de luna de miel en Palma

Es algo que a estas alturas todo el mundo conoce: las reinas Sofía y Letizia de España han vivido una luna de miel en Palma durante las vacaciones de verano. Prácticamente el quiosco rosa aparece hoy inundado de portadas que se hacen eco del buen momento de la relación de suegra y nuera para tranquilidad (es de suponer) del Rey Felipe. Así, en "Hola" destacan que las dos monarcas han estado "muy unidas", mientras ilustran la portada con una gran foto de los reyes mirándose a los ojos, embelesados (Letizia, que es quien da la cara, pues Felipe sale de espaldas), a punto de besarse en el Club Náutico o después de haberlo hecho. Para "Semana" y "Lecturas", las reinas estuvieron en Mallorca muy cómplices y han recuperado el buen ambiente en el estío familiar.

"Hola" se queda en Mallorca para ilustrar este número agosteño de la revista, pues otra de las protagonistas en portada es Ágatha Ruiz de la Prada, de veraneo en la casa que allí tiene, con la que se quedó tras el divorcio de Pedro J. La diseñadora sigue en racha: "El amor me mantiene en forma, me he quitado 30 años de encima". Lo cuenta en un reportaje en su fabulosa vivienda, en el que habla de su relación con Luis Miguel. Por Baleares andan también Eva González y Cayetano Rivera, quienes navegan con su pequeño hijo.

"Me dio el ictus por las puñaladas que me han clavado", sostiene María Teresa Campos en la portada de "Lecturas", donde aparece abrazada por su entrevistadora, Mila Ximénez. La presentadora no oculta su resentimiento con sus enemigos y muestra su tranquilidad por la recuperación de Terelu. La hermana de ésta, Carmen Borrego, habla también de la familia. La revista se hace eco del alivio de Ana Rosa Quintana, que se llevó un buen susto/disgusto por la detención de su marido (ya en libertad y sin cargos) por estar relacionado con una presunta extorsión. Lejos de todo el jaleo español está Belén Esteban, quien se ha ido de vacaciones a Nueva York y "Lecturas" recopila todas las fotos de la famosa en Instagram.

A la carga vuelve Alba Carrillo en "Semana". Tras romper con su novio David Vallespín, echa la culpa de ello a su ex Fonsi Nieto. La modelo no se corta y pone a caldo al padre de su hijo mientras ocupa toda la portada con una foto con cara de pocos amigos. Las reinas, Belén Esteban y María Teresa Campos también arañan protagonismo en "Semana".

Las Campos hacen triplete incluso al colarse en la portada de "Diez Minutos", si bien la revista se decanta por otro célebre clan de famoseo patrio: los Pantoja. Paquirrín aparece en una gran foto dando un gran beso a su madre Isabel Pantoja. Fue durante el cumpleaños de la cantante: 62 años que celebró rodeada de toda su familia, incluida Chabelita y todos los nietos. Algo que gustó a la Pantoja, pues no lo tiene fácil para disfrutar de momentos así, de paz y armonía familiar. El verano obra milagros.