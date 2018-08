Paula Echevarría celebra el cumpleaños de su hija en Candás

Paula Echevarría ya está de vacaciones en Asturias. Ayer, coincidiendo con el cumpleaños de su hija, la actriz asturiana compartió varias imágenes de la celebración del evento en Candás. Echevarría elegió el restaurante de unos amigos en la localidad carreñense para celebrar el décimo cumpleaños de su hija Daniella. Una fiesta en la que no faltaron los bailes, los unicornios y la purpurina.



La actriz subió una imagen acompañada de su pequeña para felicitarle por su cumpleaños. "¡Felicidades mi princesa! Hoy hace 10 años que naciste y cada día, desde entonces, me has hecho la mujer más feliz del mundo. Eres tan especial y me lo haces todo tan fácil. Probablemente yo te haya enseñado muchas cosas en todos estos años pero ni te imaginas la cantidad de cosas que tú me has enseñado a mí. Te quiero más que a mi vida y mi única meta es que seas feliz, hoy y siempre", escribió para acompañar a la instantánea.





Varios fotogramas de los vídeos subidos por Paula Echevarría a su Instagram.

A través de sus "stories",. Los juegos, los bailes y la música fueron los protagonistas de la celebración. "swish swish" (un baile de moda entre los más pequeños) acompañada de varias de sus amigas. Entre los momentos que la actriz quiso compartir con sus seguidores,que sirvieron de cierre para la fiesta de la pequeña.Este año,. Hace unos días era su padre, el cantante David Bustamante , el quecoincidiendo con la estancia de su hija en Cantabria. Un evento que también quiso mostrar en sus redes sociales. El cantante no pasa por su mejor momento estos días, sobre todo después de que tuviese que adelantar el final de su concierto en Elche por el lanzamiento de "dos piedras" . Y es que en 2017, Paula y David. Lay sus nuevas relaciones pueden ser los motivos de este cambio. Mientras que la relación entre Bustamante y la bailarina Yana Olina ha pasado a un segundo plano tras el final de "Bailando con las estrellas" , el romance entre la actriz asturiana y Miguel Torres está de plena actualidad. Tras el primer beso oficial en las redes sociales, algunas revistas han sugerido la posibilidad de que la pareja esté pensando en boda Como cada año, Paula Echevarría pasa parte de. Unos días en los que suele dejarse ver acompañada sus amigas de toda la vida. Este verano, la asturiana ha pasadoacompañada por sus seres queridos. También ha tenido tiempo de volver a Madrid para trabajar en el nuevo videoclip del cantante mexicano Carlos Rivera, tal y como ambos mostraron en sus redes sociales.