Detienen a Willy Toledo por no presentarse a un juicio por ofensas religiosas

"Me detienen. Se nos jodió el guateque". Éste es el mensaje que publicó Willy Toledo para anunciar que la Policía lo detuvo ayer tras no personarse a un juicio por supuesta vejación de los sentimientos religiosos. Desde el lunes estaba en busca y captura, pero él mismo aseguró que no acudiría a la citación y que esperaba "pacíficamente" a los agentes. Ayer, al final, acudieron a por él. El actor pasó la noche en el calabozo y hoy pasará a disposición judicial.

"¿Estamos en la inquisición? En la España del siglo XXI la libertad de expresión se encierra en un calabozo", señaló su abogado, que criticó que lo detuviesen a las tres de la tarde. "Podían haberle detenido esta noche (por ayer) o mañana por la mañana (por hoy), pero la Policía ha decidido privarle de libertad durante casi veinte horas".

Esta detención llega dos días después de que Toledo anunciara que no se entregaría y emplazara a los agentes a detenerle en el Teatro del Barrio, donde les esperaría en una vigilia que convocó en apoyo a la libertad de expresión para la noche de ayer.

La Asociación Española de Abogados Cristianos denunció ante la Fiscalía unos comentarios difundidos por Toledo en Facebook en 2017. A su juicio, vejaban los sentimientos religiosos. El actor tildaba de "energúmena" a una jueza de Sevilla que decidió abrir juicio oral a tres mujeres acusadas de un presunto delito contra los sentimientos religiosos, por llevar a cabo una procesión con una gran vagina, que llamaron "la procesión del coño insumiso". "Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad", dijo entonces Toledo.