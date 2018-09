Le roban a Ana Rosa Quintana su coche, recién sacado del concesionario

Ana Rosa Quintana no ha pasado un buen verano. Primero fue la detención de su marido, Juan Muñoz, por contratar supuestamente al comisario de Policía José Manuel Villarejo para realizar un chantaje, y ahora a la periodista le roban su coche nuevo, justo a la mañana siguiente de sacarlo del concesionario. Ella misma relató en su programa matinal cómo sucedió todo: "Me robaron el coche nuevo. No me llegué a dar un paseo. Según salió del concesionario lo aparcamos en casa y a la mañana siguiente no estaba". Tras la confesión de la presentadora a raíz de un reportaje sobre el tema de hurtos de vehículos, su compañero Joaquín Prat comentó que le ocurrió lo mismo a un conocido suyo.