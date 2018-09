Penélope Cruz y Javier Bardem, de nuevo juntos en el thriller "Todos lo saben"

La familia como espejo de los conflictos de una sociedad vuelve a ser el eje de la última película del iraní Asghar Farhadi, "Todos lo saben". Pero en esta ocasión el oscarizado director ha rodado en España y con un elenco hispano encabezado por Penélope Cruz y Javier Bardem, que presentaron el filme ayer en Madrid.

Tras su paso por festivales como Cannes y Toronto, el octavo largometraje del cineasta iraní llevará a partir del próximo viernes a las salas de cine españolas su habitual combinación entre drama y suspense. Una boda en un pueblo reúne a la familia, pero la fiesta se amarga cuando una niña desaparece y viejos secretos salen a relucir. "Un suceso les pone a todos a prueba a la hora de decir las verdades", resume Bardem, "y eso es algo que está a la orden del día, mentir para sobrevivir".

En este sentido, el actor aprovechó para criticar las noticias falsas ("fake news") que utilizan "muchos medios para conseguir clics; hay titulares y noticias que están faltos de todo tipo de rigor".

Por su parte, en referencia a las nuevas plataformas de contenidos, Penélope Cruz se mostró reticente: "Las tecnologías avanzan a una velocidad que es casi como un monstruo que nos está comiendo". Espera que las próximas generaciones no se pierdan "la experiencia de ir al cine", algo que no se puede sustituir "por ver una película en casa". La bajada del IVA del cine de un 21% a un 10% también acaparó parte de la conversación. Bardem considera "un problema enorme" que esta reducción del coste no repercuta en el precio final de las entradas. "Si esto no se respeta, apaga y vámonos", dijo durante la presentación de este filme, en el que también participan Bárbara Lennie, Inma Cuesta, Ricardo Darín y Elvira Mínguez.

En "Todos lo saben" el director indio, que reúne elementos tradicionales de su filmografía como la familia y el suspense, siempre tuvo claro que esta película debía rodarse en España.