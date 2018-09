Willy Toledo, en libertad provisional sin fianza

El actor Willy Toledo quedó en libertad provisional sin fianza y sin ninguna medida cautelar tras su comparecencia ante el juez en el juzgado de instrucción número 11 de Madrid a la espera de que continúe la investigación por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos. El actor llegó detenido.

Toledo se negó a declarar ante el juez porque, a su juicio, no ha cometido "ningún delito" y ha apelado a la "desobediencia civil" para abrir un debate sobre si es "realmente necesario" que sigan existiendo este tipo de delitos.

De hecho, volvió a pronunciar las palabras que escribió en Facebook y que están en el origen de la denuncia. "Me cago en Dios y me cago en la virgen y me sobra mierda para cagarme en el dogma de fe y en la santidad de la virginidad de la virgen María 27 mil veces como hacéis todos los que tengo aquí delante todos los días de vuestra vida".