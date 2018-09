Los corruptos tienen la cara muy ancha

Toda la vida creyendo que los políticos corruptos tenían la cara dura, cuando en realidad la tienen ancha.

Y es que un reciente estudio llevado a cabo por la Universidad Caltech, en California, ha probado que la gente puede averiguar con éxito la honestidad de un cargo público únicamente examinando la forma de su rostro. Ya no es necesario que los políticos hablen, su fisionomía puede delatarles. La investigación, titulada "Infiriendo si los funcionarios son corruptos al mirar sus caras", demuestra que al mostrar imágenes de cargos públicos las personas son capaces de concluir si éstos han sido condenados por corrupción con sólo fijarse en el ancho de sus rostros. Eso sin conocer nada de la persona que aparece en la fotografía: el hecho de tener caras más anchas los hace más propensos a ser identificados como seres corruptos.

De hecho, la anchura de la cara ya había sido relacionada en otras investigaciones previas con conductas agresivas en los hombres. Es decir, que los hombres con la cara más ancha tienen mayor tendencia a comportarse de forma amenazante frente a aquéllos de cara estrecha. Algo que se extiende a la percepción que los demás tienen de esas personas. "No es tan extraño, la gente se forma impresiones de las caras todo el tiempo, por ejemplo, en las páginas de citas online se suele rechazar a la persona con sólo ver la foto y sin haber leído el perfil", asegura Chujun Lin, coautor del estudio.

Sin embargo, los investigadores no quieren decir con ello que los políticos que parecen corruptos sean de forma innata más corruptos que aquéllos que parecen honestos, pues puede haber muchas explicaciones, dicen. Una posibilidad es que si un rostro transmite una sensación de poca confianza, al político podrían ofrecérsele sobornos o tratos ilegales de forma más habitual. Otra hipótesis es que los políticos de apariencia corrupta no son más corruptos que los de apariencia honesta, sino que por su físico están más habitualmente bajo sospecha, son más investigados y condenados por esas acciones.

"Si un jurado tiene que decidir si un funcionario es o no culpable, la cara puede crear una impresión negativa e influir en la decisión final", afirma Lin, quien asegura que "los políticos 'limpios' usados en este estudio puede que en realidad no estén limpios, pero quizás aún no han sido pillados".

Los autores de la investigación mostraron imágenes de 72 políticos a cien voluntarios. Las fotografías eran de varones de raza caucásica, de los cuales la mitad habían sido condenados por corrupción y la otra mitad eran políticos sin manchas en su expediente. Todas las instantáneas tenían las mismas características y tamaño. Sin embargo, "los conejillos" consiguieron separar ambos grupos en un setenta por ciento de las ocasiones.

En una segunda parte, los investigadores manipularon digitalmente los rostros de cada imagen creando dos versiones: una de caras más anchas y otra de más estrechas. Los voluntarios concluyeron que las versiones más anchas de los políticos parecían más corruptas que sus contrapartes estrechas.

Otro de los coautores, el profesor Ralph Adolphs, concluye: "En la vida real no ves sólo la fotografía de un político, lo estás viendo hablar y moverse, con lo que los factores cambian, ya no es sólo cuestión de la cara".