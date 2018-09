Los poderes de la bruja escarlata

Aramis Fuster, "máxima autoridad mundial en ocultismo", como ella misma se define, no dudó en acaparar los focos en el estreno de "Gran hermano VIP". Luciendo un vestido rojo que bien podría ser una interpretación cañí del traje del personaje de Marvel la Bruja Escarlata, no dudó en darlo todo nada más llegar a la casa. Con Jorge Javier Vázquez desde el plató siguiéndole la corriente, la "vidente" aseguró haber sido amante de Obama y Gadafi antes de dejar claro que ella nunca usaba bragas. Lo peor es que su afirmación pudo ser comprobada por toda España minutos más tarde cuando, en un "descuido" con el vestido, la bruja se olvidó por completo del ocultismo.

La edición del reality con famosos, que fue retrasada en primavera tras el batacazo del último "Gran hermano", regresó ayer por todo lo alto con un enfoque muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados y con un casting de lo más variopinto que consiguió que el estreno fuese visto por un 24,5% de share y casi 2,5 millones de espectadores. Una casa sin comodidades, llena de maleza y animales, que recordaba más a otros realities que a "Gran hermano", fue el punto de partida en la noche de las presentaciones.

Oriana Marzoli, la primera en entrar en la casa, se las tuvo que ver con el burro y con el avestruz, que ya se habían adueñado del lugar antes de reencontrarse con su ex de "Mujeres y hombres y viceversa", Tony Spina. La joven, que ya abandonó "Supervivientes" por las incomodidades del reality, no pudo evitar las lágrimas cuando se dio cuenta de que aquello no era una broma y que tenían que ponerse el mono y las botas para limpiar la casa.

Los reencuentros con el pasado fueron el otro pilar de la noche. Mónica Hoyos pudo hablar con su ex Carlos Lozano antes de que el domingo entre en la casa Miriam Saavedra, ex también del presentador y archienemiga televisiva de Mónica. Makoke, la mejor pagada de la edición (25.000 euros a la semana), hizo lo propio con su exmarido Kiko Matamoros, quien aseguró desde el plató que la quería mucho y que la defendería "a muerte" sólo dos días después de reconocer que una tercera persona puso fin a su matrimonio. Un tema del que el programa espera sacar mucho partido en el futuro.

Ángel Garó fue otro de los rostros de la noche, el cómico, que no pasa por su mejor momento, entró en la casa asegurando que intentaría estar a la altura de las expectativas generadas. Algo que, viendo sus últimas apariciones televisivas, no parece muy difícil. Otra cosa será el trabajo que tengan los psicólogos del programa...

Chabelita, que lució una camiseta en honor a su madre, Isabel Pantoja, tuvo que reencontrarse con Techi, ex de su hermano y exmujer de su exnovio y padre de su hijo, un lío vamos. También entraron juntos Suso y Aurah Ruiz (ex de del futbolista Jesé y también de Kiko Rivera), Darek y El Koala y la youtuber Verdeliss, embarazada de su séptimo hijo y el modelo Asraf Beno. Como colofón a una noche a medio camino entre "La Granja" y "Hotel Glam", Jorge Javier anunció a los concursantes que sólo podrían entrar con dos maletas elegidas al azar entre todo el equipaje. Así, para empezar, compartiendo ropa, que eso une mucho.