Daniel Torres: "El procés es un desagradable ruido de fondo"

El creador del mítico personaje Roco Vargas, el dibujante Daniel Torres, afincado en Barcelona, reconoce que le resulta insoportable "el ruido de fondo" del procés, del que trata de escapar refugiándose en sus viñetas, a las que reconoce como su verdadera patria. "Es un ruido de fondo muy desagradable, sobre todo para alguien como yo que no soy nacionalista de ningún tipo, ni patriota de nada. Yo soy patriota de mis viñetas, lo demás me parece absurdo, me aburre, me parece estúpido, por eso me meto en lo mío", explica el autor, que participa en XXIII Jornadas Internacionales del Cómic "Villa de Avilés". Torres asegura que la situación que vive Cataluña está creando un importante malestar a nivel de calle: "Está claro que la sociedad catalana está divida".