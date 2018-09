Carmen Lomana se desmaya en las cocinas de "Masterchef"

Alberto RUBIO

"Masterchef" es un programa exigente y su versión con famosos no lo es menos. El domingo pudimos ver como Carmen Lomana se desmayaba en plena prueba de eliminación tras varios intentos fallidos por seguir cocinando. Ella tenía claro que quería seguir y el programa le dejó hacerlo hasta que ya no pudo más y tuvo que ser evacuada en silla de ruedas. Avergonzada por la escena, Pepe Rodríguez supo reconfortarla y convencerla para que no siguiera. Pese al percance, Lomana, enamorada de Asturias y asidua veraneante en Celorio, seguirá una semana más en el concurso. Los jueces, que anunciaron su veredicto al final del programa, destacaron sus esfuerzos y valoraron los cuatro platos que consiguió presentar en tiempo y forma.

El último programa de "Masterchef Celebrity" sirvió para dejar claro que el casting va a dar mucho que hablar. Este año, el enemigo a batir se llama Antonia Dell'Atte. La italiana sabe como llamar la atención dentro y fuera de las cocinas y se ha convertido en el personaje más desestabilizador del concurso. Además, Boris Izaguirre (que no dejó de tontear con el jugador de rugby Jaime Navas), Mario Vaquerizo y Paz Vega, también pesos pesados, han ido encontrando su sitio en el programa.

En la primera prueba de la noche, en la que tenían que cocinar casquería sacando los ingredientes de una cinta transportadora desbocada, Santiago Segura y Ona Carbonell lograron destacar sobre sus compañeros. La medallista olímpica fue la vencedora final tras conseguir presentar un buen plato pese a tener que cocinar solo con una mano.

En la prueba de exteriores, los concursantes se dividieron en equipos para dar de comer a 150 comensales en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. El programa decidió destacar la labor del departamento de Oncología, algo que emocionó a los concursantes, sobre todo cuando Mario Vaquerizo recordó a Bimba Bosé y David Delfín. Santiago y Ona, como capitanes, eligieron a los miembros de sus equipos y el programa formó un tercer grupo con los descartados que, como era de esperar, no estuvo a la altura y perdió la prueba. Sin líder, el cocinado fue un autentico desastre con Antonia Dell'Ate sacando a todo el mundo de quicio y protagonizando una pelea de divas con Carmen Lomana.

Ya en la prueba de expulsión, los concursantes tuvieron que demostrar su destreza con el microondas. Empezó entonces un fin de programa frenético con los nominados a la carrera preparando platos sin parar. Pese a la tensión por el incidente de Carmen Lomana, Óscar Higares y Antonia Dell'Atte supieron sacarle partido a la prueba de eliminación siendo los primeros en salvarse. El jurado, que contó con la ayuda de Loles León, prefirió los platos de Iván Massagué y anunció que el segundo expulsado de esta edición era el cantante Xuso Jones. El programa empieza fuerte, eso no se puede negar.