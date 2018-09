Los Reyes inauguran la nueva temporada del Real

Rowan Atkinson, conocido mundialmente por su papel de Mr. Bean, vuelve con su inconfundible versión de James Bond en la cinta "Johnny English: De nuevo en acción", la tercera y "probablemente la última de la saga", según el actor británico. "Me gusta hacer de Johnny English porque es un necio con una ambición mucho mayor que sus habilidades, algo que, curiosamente, le ocurre a bastantes personas en la vida real", explicó Atkinson, que confiesa que cada vez le gusta menos el proceso de grabación. "Me preocupo muchísimo por el resultado, así que aunque me gusta el papel, no disfruto del rodaje. Siempre tengo presente la creencia de que, haga lo que haga, no será tan bueno como podría serlo", dijo el británico, quien, a pesar de su éxito como cómico, se considera un hombre "serio y perfeccionista".