Día 1: Vengo a beber

Venía yo hoy hacia San Sebastián con un yo qué sé qué sé yo. Es el quinto año que vengo al festival de cine, al Zinemaldía. La primera vez me trajo mi padre. El año pasado vine a presentar "Selfie" en la sección Made in Spain y también cubría algún estreno para "Cinemanía". Pero, ¿y este año? Pues este año vengo a beber.

A ver, entiéndanme, no vengo únicamente a beber. Vengo a contarles todo a ustedes, hasta el domingo, en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA. Y también a ver cine, mucho cine, y a ver a amigos, a moverme, algo colaré en "Cinemanía", vengo a hacer planes, contactos, etc. Pero uno de mis objetivos es, sí, beber. Salir. El festejo.

Y estaba yo en el autobús dándole vueltas un poco a todo esto. El martes madrugué en Oviedo, con resaca todavía por San Mateo, para ir al aeropuerto -besos a mi padre que se pegó conmigo el madrugón para llevarme a Ranón. Tres vuelos (todos con retraso) para llegar a Leeds y otros dos (todos con retraso) para volver a Madrid. Todo por curro. Que esto a ustedes se la trae al pairo, pero es para ponerles en mi situación mental. ¿De verdad merecía la pena venir a San Sebastián? Pasar tres días como un primo, ocioso entre el bullicio exhibiendo mis ganas de networking, como un profesor en el baile de fin de curso, intentando mezclarse con la chavalada. ¿Qué iba a pensar la gente?

Pues el agobio me duró poco. Porque esta ciudad es una maravilla y de camino al Airbnb ya disfrutaba de sus calles y de una brisilla que ojalá tuviésemos en Madrid. Además, porque Manoli y su hija, que llevan el susodicho erbenebé, habían visto "Selfie" y oye, tuve ahí mi particular alfombra roja, qué narices, claro que sí, hombre ya. El pisito está al lado del Kursaal, a dos minutos. Me encontré a Luis Hacha y Eva Calleja, actor y jefa de prensa, y caña de por medio ya vislumbro dos o tres planes para esta noche. Y vaya, que a la peña le doy exactamente igual, por si me había olvidado.

Me ha dado tiempo a ver "Un día más con vida". Una cinta que mezcla drama de animación y documental de imagen real, basada en la vida del periodista polaco Ryszard Kapucinski. Dirigida por Raúl de la Fuente y Damian Nenow, es una obra que maneja bien su tensión y su contenido histórico. Narra las vivencias de Kapucinski en 1975 en Angola, uno de los últimos campos de batalla de la Guerra Fría. La animación permite acercarse al complejo mundo interior del periodista, pero sin ignorar su polémico código personal y profesional, su forma de entender y acercarse al oficio, sus métodos que oscilaban entre lo valiente y lo temerario.

Me ha hecho ilusión que esta película me recibiese este año, para redondear la sensación de qué es aquí donde debo estar. No me he vuelto loco y no estoy comparando Angola con Donosti, el calentamiento global no va tan rápido. Pero aprecio ese guiño inesperado a la forma de Kapucinski de ver el mundo. Es fundamental exigirnos llegar lejos, es importante saltarse las reglas, es necesario creernos importantes, beber mucho y jugar a ser adultos. Sirve para sentirnos vivos.

Ahora les dejo rápido, que voy a intentar ver algo más antes de dedicarme, como les aseguraba, a buscar un convite digno de mis expectativas. Mañana intentaré despertarme pronto para ver "El Reino", la nueva película de Rodrigo Sorogoyen, director de "Stockholm" o "Que Dios nos perdone". Cuenta en el reparto con Antonio de la Torre y Bárbara Lennie. Promete ser de lo mejor de esta edición.

Yo haré un esfuerzo pero seamos sinceros, sé que les interesa más saber si al final la lié o no, si hubo flirteo, si la hija de Manoli y yo tuvimos algo, etc. Pobre Manoli me siento mal por esta broma, es una señora encantadora y su hija también. En fin, que les mola más esto. ¿Verdad? Anda que no saben poco ni nada. Lo dicho, mañana les cuento más. Besos.