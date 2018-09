Coixet: "Es duro que en Cataluña te llamen fascista por no llevar un lazo amarillo"

En Cataluña hay un ambiente "irrespirable" en el que reina la "perversión" y ante el cual es "muy difícil mantener la cordura", afirma la directora de cine Isabel Coixet. La situación catalana fue uno de los ejes centrales de la intervención de la directora de "La librería" en la clausura de la decimotercera edición del Hay Festival de Segovia. Coixet afirma no entender cómo gente inteligente puede escuchar un discurso del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y "no rasgarse las vestiduras". En Cataluña se ha generado un clima que "no es sano" y en el que para mantenerse cuerda ha tenido que refugiarse en su trabajo. También el "sentido del humor" es un arma de supervivencia para todos los catalanes no independentistas a los que se está dejado en "tierra de nadie". "Es duro que te tiren banderas a la cara o te llamen fascista cada vez que sales de casa por no llevar un lazo amarillo", relató la directora. Quienes defienden la unidad de España optan cada vez más por el silencio porque es "muy cansado discutir cada momento de la vida cotidiana".

Sobre la dificultad añadida de ser mujer en el mundo del cine, Isabel Coixet señala que "siempre quise ser como los chicos" y reconoce que hubo momentos en los que pensó que estaba haciendo las cosas mal, cuando en realidad muchas de las críticas que recibía respondían a "pensamientos misóginos que dejan de lado a las mujeres".