San Sebastián "aluniza" con Ryan Gosling

Como si fuese un ser de otro planeta, o al menos el mítico Neil Armstrong, el astronauta al que encarna en su nuevo filme, Ryan Gosling desató ayer pasiones entre los aficionados a su llegada a San Sebastián para participar en su Festival de Cine. En medio de una gran expectación, la estrella canadiense y su partenaire en "First Man", Claire Foy, se dejaron ver por la capital donostiarra para presentar la película, el nuevo trabajo del oscarizado Damien Chazelle, con el que Gosling coincidió en "La la land".

Gosling y Foy, conocida mundialmente por su interpretación de la reina Isabel II de Inglaterra en la serie "The Crown", habían aterrizado en España la noche anterior, pero fue en la mañana de ayer cuando recorrieron la ciudad camino a la presentación del filme cuando congregaron a una multitud de aficionados.

El "alunizaje" en España de Gosling y Foy se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se quejase de que la película no recrea el momento en el que el astronauta clavó la bandera estadounidense en la superficie lunar. "Se está hablando mucho sobre si la bandera aparece o no lo suficiente, pero cuando la gente la vea se dará cuenta de que la película es muy patriótica", afirmo ayer Gosling, tratando de zanjar la controversia.

Más allá de esa cuestión, el filme se centra en las vivencias de Armstrong y su esposa ante el desafío que supuso aquella odisea del espacio: "La idea de centrarnos en la experiencia más personal es lo que hace que la película sea única, porque del viaje a la Luna hemos leído mucho, pero no tanto de cómo lo vivieron sus protagonistas; en ese sentido es una historia íntimamente americana y a la vez universal, habla del duelo y el sacrificio, de vivir tu vida más allá de tus intereses personales", sostiene Gosling.

Los dos intérpretes aprovecharon la presentación para descartar las teorías conspiranoicas que descartan que el hombre llegara realmente a la Luna: "Mi tatarabuelo creía esa teoría, pero no tiene sentido con tantos y tantos vuelos por el espacio", defiende Foy. Y, por último, los dos intérpretes defendieron la igualdad salarial entre actores y actrices, una controversia en la que Claire Foy se vio envuelta tras saberse que cobraba menos que su compañero de reparto en "The Crown", Matt Smith. "Tras estos movimientos feministas no he tenido que negociar ningún salario concreto, pero creo que ahora sí podemos profundizar más en aspectos laborales que antes no. Y levantar la voz. Eso no quiere decir que no se puedan hacer las cosas todavía mejor", concluye la actriz.