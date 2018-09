Concha Velasco sufre una neumonía que requiere su hospitalización

La duquesa de Sussex, Meghan, asistió en Londres a la inauguración en la Royal Academy of Arts de la exposición "Oceanía", el primer acto al que acude sin otros miembros de la familia real británica tras su enlace con el príncipe Enrique, el pasado mayo.

Le detectaron una neumonía que le han tratado allí con una reacción "muy positiva" a los medicamentos y los facultativos decidieron trasladarla a Madrid.

"El viernes le darán de alta y el día 4 debutará en La Latina con 'El Funeral' -que ha escrito su hijo Manuel-", ha asegurado Durán.

"Ha sido solo la suspensión y el susto, pero todo evoluciona de forma normal", ha añadido su mánager. Velasco había interpretado en el teatro Rosalía de Castro de La Coruña "El Funeral" "con normalidad" el pasado viernes y sábado

La actriz británica Judi Dench, que ayer recibió el tercer premio "Donostia" de la 66.ª edición del Festival de San Sebastián, lanzó en rueda prensa palabras de aliento para su colega Kevin Spacey, investigado por al menos ocho casos de agresión sexual en Estados Unidos y Reino Unido.

"No puedo aprobar de ninguna manera lo que dicen que ha hecho", dijo Dench, "no sé cuál es su situación y por lo que está pasando, pero creo que es un actor maravilloso y un buen amigo".

El nombre de Spacey salió a colación a raíz de una pregunta sobre los momentos más memorables de su trayectoria. La intérprete, de 83 años, recordó que después de morir su marido fue a Nueva Escocia a rodar la película "The Shipping News" (2001), junto al actor de "House of cards".

"Estaba muy mal y él fue una ayuda inestimable para mí me alegró la vida y me mantuvo al pie del cañón", afirmó.

Al mismo tiempo, la actriz se refirió al hecho de que una vez conocidas las acusaciones contra Spacey éste fuera sustituido, después de haber rodado su parte, por el actor Christopher Plummer en la película de Ridley Scott "Todo el dinero del mundo". "Me pregunto si tenemos que hacer esto en toda la historia, ¿tenemos que ir atrás y excluir de la historia del cine a cualquier persona que se haya comportado mal o haya cometido algún tipo de crimen?", cuestionó.

Dench recogió anoche el tercer premio durante una breve ceremonia en el Palacio del Kursaal, con el público en pie ovacionando a la "reina" del cine británico. "Fanfarronearé cuando vuelva a casa y hablaré de esta noche con todo el mundo", aseguró Dench al recoger el galardón de manos del presidente del jurado de la sección oficial, el cineasta Alexander Payne, que en perfecto castellano ha alabado su carrera "larga y brillantísima".

Dench se disculpó por no hablar castellano y recordó que la primera vez que visitó San Sebastián tenía 15 años y lo hizo acompañada de sus padres. "Ni por un segundo imaginaba entonces que sería actriz y menos estar aquí recibiendo este increíble premio", dijo.

"No me considero poderosa de ninguna manera, no tengo poder", dijo horas antes en una multitudinaria rueda de prensa horas antes. Echó la mirada atrás para recordar sus comienzos. "Yo quería ser diseñadora de teatro, empecé a formarme para ello y querría seguir ahora, pero quizá es un poco tarde", bromeó.

Una visita a un montaje "extraordinario" de "El rey Lear" con Michael Redgrave le hizo cambiar de opinión. "Recuerdo volver a casa y decirle a mis padres que yo nunca sería tan buena, no tenía esa imaginación, así que decidí seguir los pasos de mi hermano Jeff y me apunté a la Escuela de Arte Dramático", ha relatado.

Sus primeros pasos los dio en la compañía Old Vic y la Royal Shakespeare Company y en la década de los setenta y ochenta su carrera se centró en el teatro. Su primera prueba para el cine fue desalentadora. "Una persona que ya no vive me dijo, 'Gracias por venir, pero nunca harás una película porque todo está mal con tu cara'", recordó la actriz.

Así que tardó en debutar en la pantalla grande, pero lo hizo, en 1964 con "El tercer secreto". En plena forma, la intérprete acudió este año a San Sebastián en el cartel de "Red Joan". Al contrario que cuando hizo de jefa de James Bond en 007, en ocho entregas de la saga, en esta ocasión es una señora británica octogenaria a la que se acusa de haber sido un peón al servicio de los soviéticos.

El grupo de moda estadounidense Michael Kors oficializó ayer la compra de la casa italiana Versace, valorada en 1.830 millones de euros, con lo que se cierra la venta de una de las últimas maisons independientes.

"La adquisición de Versace es una etapa importante para nuestro grupo. Con nuestros recursos, pensamos que Versace crecerá para superar los 2.000 millones de dólares de facturación", considera el director ejecutivo de Michael Kors, John Idol.

El precio de venta, 2,5 veces superior a su volumen de negocios actual, es una muestra de que Kors estima que el potencial de Versace es grande.

"Es un momento muy motivador para Versace. Estoy orgullosa de que la marca siga siendo muy poderosa tanto en la moda como en la cultura moderna", declaró por su parte Donatella Versace, directora artística y vicepresidenta del grupo del mismo nombre.

"Nunca había sentido tanta pasión como ahora. Es el momento perfecto para que nuestra empresa, que pone a la creatividad y a la innovación en el centro de todas sus decisiones, crezca", agregó.

La emblemática rubia platino será una de las accionistas de Capri Holdings Limited, el nuevo nombre del holding Michael Kors. Fundada en 1978 por el diseñador Gianni Versace y su hermano Santo, Versace es uno icono de la moda italiana con colecciones de lujo y muy atrevidas.

Después del asesinato del carismático Gianni en 1997 en Miami, la marca atravesó años difíciles y logró recuperar su prestigio gracias a una fuerte reorganización interna y al talento de su hermana Donatella.

Hasta ahora, el 20% de Versace era propiedad del fondo estadounidense Blackrock y el resto (80%) pertenecía a la familia.

Las ventas del grupo se enderezaron entre 2009 y 2016, pasando de 268 millones de euros a 668,7 millones antes de estancarse en 2017.

Con la venta de Versace, Italia pierde la propiedad de otra de las marcas que forjaron el prestigio y la creatividad a la moda italiana en el mundo.

Firmas históricas como Gucci, Fendi, Bottega Veneta y Loro Piana han pasado en los últimos 20 años a estar bajo el control de poderosos grupos económicos franceses.

Michael Kors es una marca reputada en Estados Unidos y cuenta con muchos adeptos entre las celebridades, como Michelle Obama, Catherine Zeta-Jones o Nicole Kidman.

El grupo fue creado en 1981 por Michael Kors, de 59 años, que sigue siendo su director creativo. Pero desde que el grupo entró a la bolsa en 2011, Kors detiene solo una pequeña fracción de las acciones.

En ese entonces la marca había decidido lanzarse hacia una expansión agresiva, abriendo varias tiendas. Pero rápidamente, frente a una caída de las ventas, dio marcha atrás y en 2017 cerró 125 tiendas.

El cómico Bill Cosby fue condenado, en un tribunal local de Norristown, en el estado de Pensilvania a entre tres y diez años de prisión por varios delitos de agresión sexual a una mujer. En el segundo día de las audiencias de lectura de su sentencia, el juez impuso una condena máxima de diez años de cárcel al actor, que fue descrito por el magistrado como un "depredador sexual violento".

Los cargos por los que fue declarado culpable el cómico en abril por un jurado son penetración sin consentimiento, penetración mientras se está inconsciente y penetración tras el suministro de un estupefaciente.

Cosby, de 81 años, no mostró ninguna reacción al escuchar al juez, que había ordenado un poco antes que se lo incluyera en el registro de depredadores sexuales violentos del estado. El juez Steven O'Neill ordenó la detención del actor y rechazó la solicitud de la defensa, que pidió que Cosby permaneciera en libertad bajo fianza mientras se resuelve la apelación de la condena. Quien llegó a ser un icono de la cultura popular, será recordado a partir de ahora por haber drogado y violado a una mujer en su mansión de Cheltenham (Pensilvania).

Las carcajadas que Cosby arrancaba en sus espectáculos desde la década de los setenta hasta hace unos años se han convertido en repudio tras conocerse que el actor explotó su fama para supuestamente agredir sexualmente a decenas de mujeres. Más de 60 mujeres han acusado a Cosby de abusar sexualmente de ellas entre 1960 y 2000, aunque esos casos no prosperaron por haber prescrito y solo se ha llevado a juicio el que fue determinado en abril por las acusaciones de la canadiense Andrea Constand.